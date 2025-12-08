МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след силното земетресение Япония

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза днес, че не е отчела отклонения от нормалните показатели в японската атомна електроцентрала "Фукушима" след силното земетресение с магнитуд 7,6, регистрирано по-рано в Североизточна Япония, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души. Като предпазна мярка изпускането на пречистена вода през усъвършенстваната система за обработка на течности (Advanced Liquid Processing System/ALPS) е било преустановено в 23:42 ч. японско време (16:42 българско), съобщи МААЕ в публикация в социалната платформа "Екс".

