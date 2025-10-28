Най-голямата руска авиокомпания за Източен Сибир е "приземена" - край с работата ѝ

Най-голямата руска авиокомпания за Източен Сибир е спряла работа - поради разпореждане на Росавиация, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. От 5 ноември авиокомпанията "Ангара" ще загуби правото си да извършва търговски полети.

Росавиация обясни, че решението е взето, за да се гарантира безопасността на полетите. Инспекцията на отговорната за въздухоплаването руска администрация е разкрила нарушения, свързани с полетите, поддръжката и обучението на екипажите. Самолетите на "Ангара" са летели с неизправности и извън гаранционния срок. Пътниците, закупили билети за полети след 5 ноември, могат да поискат пълно възстановяване на сумата или да презарезервират билетите си при други превозвачи, според пресслужбата на агенцията.

Колко опасно е това, е ясно, но скорошен пример - пътнически самолет Ан-24 на "Ангара Еърлайнс", летящ от Благовещенск за Тинда, се разби на 24 юли в тайгата на около 15 км от Тинда. Четиридесет и осем души загинаха.

"Ангара" е най-големият въздушен превозвач в Източен Сибир, базиран на международното летище Иркутск. Неговият флот включва 11 самолета Ан-24, 3 самолета Ан-26-100 и 15 хеликоптера Ми-8. Компанията е обслужвала 11 регионални дестинации, включително полети от Хабаровск, Нижнеангарск, Таксимо (Бурятия) и Чари (Забайкалски край). Тези маршрути вече ще се изпълняват от други превозвачи - "ИрАеро", "Аврора" и "Хабаровск Авиокомпании".

