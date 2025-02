Нетаняху подари на Тръмп златен пейджър - спомен за смъртоносната акция срещу "Хизбула" (СНИМКИ)

По време на посещението си във Вашингтон Бенямин Нетаняху подари на президента на САЩ Доналд Тръмп златен пейджър. От офиса на израелския министър-председател заявиха, че пейджърът представлява „повратна точка във войната“ - с препратка към смъртоносната операция срещу "Хизбула" през септември 2024 г., когато хиляди устройства на членовете на подкрепяната от Иран шиитска групировка гръмнаха в ръцете им. Самият Нетаняху е одобрил акцията.

Това се случи на 17 септември миналата година в южните предградия на ливанската столица Бейрут и други крепости на "Хизбула", включително в Сирия. Ден по-късно имаше нови експлозии с още убити и ранени: Докато погребваха убитите вчера: Нови взривове в Бейрут - на уоки-токита и радиа. Общо се стигна до десетки жертви и поне 2800 ранени, като две трети от тях се нуждаеха от операции на лицето, очите или ръцете, по данни на BBC. Имаше и много ампутации.

Израел заяви, че атаките са били насочени само срещу членове на „Хизбула“, но сред жертвите има и цивилни, съобщиха ливански официални лица.

Беше отбелязана и българска връзка - фирма, регистрирана у нас от норвежки гражданин, участвала в сложната мрежа по доставка на пейджърите. От ДАНС отрекоха в България да са влизали и да са били обмитявани устройствата: Норвежецът зад българската връзка с пейджърите на "Хизбула" получил милиони от Израел?

На пейджъра във формата на статуетка, подарен от Нетаняху на Тръмп, е изписано: "Натисни с двете ръце". Това е посланието, което са прочели членовете на "Хизбула" през септември миналата година преди взривовете: Ювелирна операция: Как Мосад програмира пейджърите така, че от "Хизбула" да използват и двете си ръце.

