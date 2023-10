Нетяняху обяви: Започнахме разширена сухопътна операция в Газа (ВИДЕО)

По думите му, решението е взето единодушно от всички оторизирани с власт хора и институции в Израел. Израелският премиер обясни, че има "разширение на наземната операция в Газа" и са взети предвид всички рискове от това.

Засега няма конкретни новини за нещо по-различно от последните дни извън обстрели в Газа. Вчера имаше засилени бомбардировки и съобщения за навлизане на израелски танкове, но и потвърждения, че това не е същинската очаквана мащабна сухопътна операция: Израелски части водят боеве в Газа, но същинската операция не е започнала (ВИДЕО)

Последният към момента на публиуване на този материал кратък репортаж на кореспондента на Fox News в Twitter гласи, че "летят ракети". Има и обобщение на изминалите 24 часа от военните действия в Газа, с кратко обяснение: "Бяха с най-голяма активност от клането на 7 октомври насам".

"The past 24 hours have been the most active since the massacre on October 7th." @TreyYingst details the scene in southern Israel as IDF increases ground and air strikes in Gaza. Live updates at the link in bio. https://t.co/AkMD9GCZ8x pic.twitter.com/kRcUR1wIIe