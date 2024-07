Опустошава наред: Ураганът „Берил“ лети към Ямайка, след като взе 7 жертви на Карибите (Видео)

Ураганът „Берил“ продължава да бушува в Карибския регион. Бедствието взе седем жертви, но се очаква броят им да се увеличи, предават световните агенции.

Бурята се е насочила застрашително към Ямайка. Любителски кадри, публикувани в социалните мрежи, показват момента, в който мощният ураган влъхлита Санто Доминго в Доминиканската република.

Стихията вече премина през Гренада и част от карибския регион и остави след себе си опустошение.

Още: Ураганът "Берил" взе няколко жертви на карибски острови

„Да видиш това ниво на разрушения е почти като Армагедон. Тотално разрушение на всички сгради – обществени и частни. Напълно унищожена земеделската продукция. Тотално сриване на природния пейзаж“, каза министър-председателят на Гренада Дикън Митчъл.

Властите в Ямайка предупредиха жителите да потърсят сигурен подслон в очакване на стихията. В столицата Кингстън разтревожени шофьори се редяха на опашки по бензиностанциите, а други се запасяваха с основни продукти.

„Ако живеете в ниско разположен район и той е предразположен към наводнения и свлачища, или ако живеете близо до река, умолявам ви да се евакуирате до по-безопасно място“, призова министър-председателят на Ямайка Андрю Холнес.

Shocking Footage 100 Miles From The Eye of Hurricane Beryl as EXTRAORDINARY WAVES BATTER THE DOMINICAN REPUBLIC ⚠️



100. MILES. AWAY.



WE ARE DEALING WITH A MONSTER 🚨 pic.twitter.com/Hw8qf5uke3