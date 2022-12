Руски изтребител МиГ-31 се разби край Тихия океан

Информацията е потвърдена от Министерството на отбраната в Москва на 2 декември. По предварителна информация инцидентът се е случил поради техническа неизправност.

"Самолетът МиГ-31 се е разбил веднага след излитането си. Той е паднал в гора в близост до село Алексеевка. Екипажът се е катапултирал", заявява източник на ТАСС.

A MiG-31 fighter jet crashed in #Primorsky Krai. The crew managed to eject, reports #Russian state-owned news agency TASS. pic.twitter.com/A6fDZF9QmW