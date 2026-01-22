Руски турист в ареста заради заплахи за умишлено разпространение на ХИВ

Филипинската агенция по миграция задържа 21-годишен руски влогър, станал популярен в социалните мрежи с твърдения, че умишлено ще разпространява ХИВ по време на престоя си във Филипините, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Става дума за Никита Чехов, арестуван в жилищна сграда в град Кесон, който е влязъл във Филипините с туристическа виза на 15 януари, съобщи комисарят на Филипинската агенция по миграция Хоел Антъни Виадо.

Малко след пристигането си Чехов публикува видеа, заснети на оживена улица в Тагиг, в които прави обезпокоителни твърдения, че възнамерява да разпространява ХИВ по време на престоя си. Клипoвете, за които се смята, че са така нареченият rage bait, предизвикаха сериозно безпокойство сред гражданите и онлайн потребителите. Rage bait (в буквален превод 'стръв или кукичка за гняв') представлява целенасочено публикуване на провокативно съдържание онлайн с цел предизвикване на гняв.

Чехов е родом от Таганрог, Ростовска област, и е пристигнал във Филипините от Шанхай, Китай. "Тези видеа безотговорно всяват страх и паника сред обществото. Чужденци, които идват във Филипините, за да всяват тревога, да проявяват неуважение към хората ни или да злоупотребяват с нашето гостоприемство, не са добре дошли и ще бъдат депортирани", заяви Виадо.

Чехов е под арест в очакване на процедура по депортиране.

Той беше арестуван два дни след депортирането на руския влогър Виталий Здоровецки за неприемливо поведение, както и след ареста на естонския ютюбър Сим Росипу, обявен за персона нон грата в Думагете заради публикуване на неуважително съдържание, свързано с непълнолетни.

