Щедър: Путин изпрати 70 животни на Пхенян, включително лъв и мечки (ВИДЕО)

Владимир Путин е подарил на Северна Корея десетки животни, включително лъв и две мечки, като знак за приятелство между Москва и Пхенян, съобщиха от руското Министерство на природните ресурси.

"Африкански лъв, две кафяви мечки, два домашни яка, пет бели какаду, двадесет и пет фазана от различни видове и четиридесет мандаринови патици сега ще живеят в зоологическата градина на Северна Корея", се казва в прессъобщението. Животните от московския зоопарк са били транспортирани със самолет.

Посочва се, че Москва за първи път е подарила на Пхенян бозайници - лъвица, мечки и якове. Сега всички животни са поставени под карантина, в очакване да се аклиматизират към околната среда.

