Спасиха мъж, бедствал 2 месеца на надуваема лодка в открито море (ВИДЕО)

Спасиха мъж, бедствал 2 месеца в Охотско море на надуваема лодка. Двамата му спътници не са имали този късмет. Телата им са намерени на борда на плавателния съд.

В началото на август мъжете потеглят на пътешествие с надуваема лодка. В открито море двигателят на лодката блокирал и тя станала неуправляема. Загубена е и връзката с лодката.

Оцелелият мъж е в шок и в тежко състояние. Той е отслабнал с 50 кг. Настанен е в болница.

A man who had been adrift on an inflatable boat for 2 months was rescued in the Sea of Okhotsk. Two passengers of the boat died



In early August, the men set off in an inflatable boat from Cape Perovsky (Khabarovsk Territory) to the town of Okha (Sakhalin).



Some time later,… pic.twitter.com/mXkBv2cq6z