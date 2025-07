Трагедия в морето: Пожар във ферибот с над 280 души на борда (ВИДЕО)

Най-малко петима души, сред които и бременна жена, загинаха, а 284 бяха спасени от пожар на ферибот край бреговете на индонезийския остров Сулвеси. Индонезийските военноморски сили съобщиха, че всички на борда на KM III Barcelona са изведени от кораба, предаде BBC. Бяха забелязани пътници да се гмуркат във водата със спасителни жилетки, за да избягат от пламъците, преди пожарът да бъде потушен. Индонезийският флот, Агенцията за морска сигурност (Bakamla) и местни екипи за търсене и спасяване бяха разположени в съвместните спасителни усилия.

🚢 Ferry with 280 passengers catches fire off the coast of Indonesia — people jumped into the water to survive



There were 280 people on board when a fire broke out on the vessel. In panic, passengers jumped overboard to escape the flames.



According to local journalists, rescue… pic.twitter.com/VmDlps2m5q