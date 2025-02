Украйна получи френски изтребител - същия ден такъв катастрофира в Индия (ВИДЕО)

Двуместен изтребител Mirage 2000 ("Мираж 2000“) на индийските военновъздушни сили се разби на 6 февруари близо до Шивпури в централния щат Мадхиа Прадеш по време на рутинен тренировъчен полет. Двамата пилоти са в безопасност, след като са катапултирали, съобщиха официални лица. Наредено е да се проведе разследване, за да се установи причината за катастрофата. Припомняме, че точно днес Украйна получи от Франция първия си изтребител от същия тип: Украйна получи от Франция първия изтребител Mirage 2000 (ВИДЕО).

Имало е "неизправност в системата", преди пилотите да катапултират, обявиха военновъздушните сили на Индия в X.

