В навечерието на преговорите в Исламабад: Срещи с посредника и израелски атаки в Ливан (ВИДЕО)

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф се е срещнал с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, докато в Исламабад започват преговори с Иран, насочени към прекратяване на войната, започнала на 28 февруари в Близкия изток, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „С началото на преговорите в Исламабад, пакистанският премиер Шехбаз Шариф се срещна с Джей Д. Ванс “, се казва в изявление на кабинета на премиера.

JD Vance, vice-président Américain, est en route pour le Pakistan. Objectifs ? Négocier les termes de la paix entre les USA et l'Iran. JD Vance était l'un de ceux dans l'administration Trump qui étaient opposé à une confrontation militaire contre Téhéran. pic.twitter.com/mybayvlR8h — Cartes du Monde (@CartesDuMonde) April 10, 2026

Часове преди срещата с Джей Д. Ванс иранската делегация, която ще проведе преговори в Исламабад с американската страна за прекратяване на войната в Близкия изток, също се срещна с пакистанския премиер Шехбаз Шариф, чиято страна играе ролята на посредник, съобщи френският ежедневник, позовавайки се на информация на иранската държавна телевизия.

Израелски атаки в Южен Ливан

През това време израелски удари в Южен Ливан убиха 10 души, включително трима спасители в събота, съобщи здравното министерство на страната, като държавните медии съобщиха, че около десет места в региона са били обект на нападения.

В първоначален доклад, публикуван по-рано, Националната информационна агенция (NNA) съобщи за осем смъртни случая след тези израелски нападения.

Три удара бяха насочени към три населени места в област Набатия, убивайки по-специално член на гражданската защита и двама спасители от Ислямския здравен комитет, свързан с Хизбула, съобщи министерството, осъждайки „систематичните“ атаки срещу спасители от страна на Израел, който е във война с проиранското ливанско движение от 2 март.

"Хизбула" отказва преговори

Междувременно депутатът от "Хизбула", Хасан Фадлалах, потвърди в събота отказа на ливанското проиранско движение от директни преговори между Ливан и Израел, ден след като ливанското президентство обяви, че следващата седмица във Вашингтон ще се проведе среща между представители на двете страни.

Тези преговори са „фрапантно нарушение на националния пакт, Конституцията и ливанските закони" и „изострят вътрешните разделения във време, когато Ливан се нуждае от солидарност и вътрешно единство повече от всякога, за да се изправи срещу израелската агресия ", заяви депутатът в изявление.

Дрон близо до американски дипломати

Междувременно високопоставен иракски служител по сигурността заяви пред Agence France-Presse, че дрон се е разбил в сряда на територията на международното летище в Багдад, близо до американски дипломати, придружаващи журналист, освободен след отвличане.

Държавният департамент на САЩ обяви в четвъртък, че е привикал иракския посланик, за да осъди „отвратителните терористични атаки“, приписвани на проирански въоръжени фракции срещу американските интереси, включително „засада на 8 април срещу американски дипломати в Багдад“ .

По време на регионалната война, предизвикана на 28 февруари от американо-израелска атака срещу Иран, американското посолство в Багдад и дипломатическият център за поддръжка в комплекса на летището бяха многократно обстрелвани с ракети и дронове, повечето от които бяха прехванати.