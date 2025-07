ВИДЕО: Израел показа как взриви кораба, с който бяха пленени български моряци - от хутите (ВИДЕО)

Израелските военновъздушни сили (ВВС) публикуваха видеокадри, показващ израелската операция срещу йеменското пристанище Ходайда - то се намира в Западен Йемен. Кадрите показват няколко удара, нанесени от изтребители срещу кораба Galaxy Leader - товарен плавателен съд, плаващ под бахамски флаг и японска собственост. Корабът беше атакуван и отвлечен от подкрепяните от Иран хути през ноември 2023 г., като екипажът беше взет за заложник, а корабът беше превърнат в "кораб-майка" за атаки срещу други търговски кораби.

Според израелската армия, хутите наскоро са инсталирали радар на кораба, който са използвали за атаки в Червено море - Още: Израел започна операция срещу хутите - атакува кораб, на който бяха пленени българи (ВИДЕО)

🎥WATCH: IAF fighter jets strike & dismantle terrorist infrastructure belonging to the Houthi terrorist regime at the port of Ras Isa, Yemen. Among the terror targets struck was the merchant ship Galaxy Leader, which was seized by the Houthi regime in November 2023. pic.twitter.com/wsePYbcACk

В историята с Galaxy Leader имаше и българско участие - припомнете си: Освободеният от плен помощник-капитан на Galaxy Leader планира да спре с плаването

Междувременно, хутите поеха отговорност за атаката и потъването на кораба за насипни товари Magic Seas, плаващ под либерийски флаг и гръцка собственост, който беше атакуван недалеч от Ходайда. Атаката, извършена с помощта на няколко малки лодки, оборудвани с картечници и ракетни гранатометни установки, както и въздушни и морски дронове-камикадзе, плюс противокорабни балистични и крилати ракети, причини значителни щети на кораба и го потопи, а целият екипаж беше евакуиран от преминаващ търговски кораб под флага на ОАЕ, в координация с военноморските сили на ЕС в Червено море в рамките на операция "Аспидес". Това е третият кораб, потопен от хутите от началото на войната в Израел през 2023 година - Още: Гранатомети и морски дронове: Гръцки кораб е потопен в Червено море

♦️ The MAGIC SEAS, a commercial bulk carrier, is sinking in the Red Sea after an intense confrontation with armed Yemeni speedboats. Video footage shows the vessel engulfed in flames and going under, highlighting the growing maritime threat posed by Iranian-backed Houthis in the… pic.twitter.com/uLvkHlj1uS