Войната в Израел: Призиви за война и ескалация на напрежението след удара по болница в Газа (ВИДЕО)

Ударът

До момента има най-различни информации за броя на загиналите. Според източници от ивицата, най-малко 500 са жертвите на атаката срещу болница Ал Ахли, като данните идват на практика от Хамас. По техни твърдения, паралелен удар е нанесен и срещу училище, в което по информация на палестинските власти са се укривали поне 4000 души. От палестинска страна обявиха, че атаката е дело на Израел.

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас обяви тридневен траур след трагедията в Газа, съобщава официалната агенция WAFA. Малко по-късно той обяви, че отменя предварително предвидената среща с американския президент Джо Байдън.

От своя страна израелски медии пишат, че трагедията е причинена от неуправляема ракета на Хамас, която се е отклонила от курса си. Според Тел Авив в ударената болница пък е имало таен склад за боеприпаси, което е причинило огромната експлозия и много загинали. The Jerusalem Post пък пише, че палестинските източници си противоречали за броя на жертвите - от десетки до стотици. Медията също пише как често "Хамас" складира боеприпаси и оръжие в цивилни сгради, включително болници.

Израелският военен говорител Даниел Хагари каза, че залп от ракети, изстреляни от Газа, са „преминали в близост“ до арабската болница „Ал-Ахли“ по времето, когато е била ударена. Позовавайки се на „разузнавателна информация“ от няколко източника, той уточни, че групировката „Ислямски джихад“ е отговорна за неуспешния изстрел, ударил болницата.

„Разузнавателните данни от множество източници, които имаме в ръцете си, сочат, че Ислямски джихад е отговорен за неуспешното изстрелване на ракета, която удари болницата в Газа“, се казва във военно изявление, цитирано от Ал Джазира.

Реакцията

Лидерът на Хамас обвини Съединените щати за смъртоносната атака срещу болницата Ал-Ахли в Газа. Исмаил Хания призова палестинците в окупирания Западен бряг да се надигнат срещу израелската окупация. В този момент именно това се наблюдава –хиляди излизат по улиците в Рамала. Това е най-големият протест в града от началото на войната между Израел и Хамас. Групи от мъже тичат и хвърлят камъни. Полицията използва сълзотворен газ, чуват се и взривове. Подобна е ситуацията и в Хеброн

Гневна реакция се наблюдава и в Йордания, като десетки протестиращи се опитаха да щурмуват комплекса на израелското посолство в Аман. Гневните демонстранти преминаха през охранителна бариера и напреднаха към посолството, но силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за ​​да ги разпръснат, съобщи кореспондентът.

🇯🇴🇵🇸🇮🇱 The Israeli embassy in Jordan is on fire following Israel’s bombing of a hospital in Gaza which resulted in over 500 casualties. pic.twitter.com/HWjNwSFTmt

В ливанската столица Бейрут също има огромни протести, като демонстранти настояват групировката „Хизбула“ да се присъедини към войната срещу Израел.

Users on social networks also write that residents of Lebanese #Beirut came out to the protests



It is alleged that the protesters in #Lebanon demand that #Hezbollah join the war against #Israel.



There is no independent confirmation of this information. pic.twitter.com/rG9OlSxNJN