Чудесата на Мексико и От Йелоустоун до Юкон по VIASAT NATURE

Докато посещаваме древните храмове на маите, Сиера Мадре и пустините Сонора и Чиуауа документалният сериал по Viasat Nature от три части „Чудесата на Мексико“ – всеки понеделник от 4 март - разкрива удивителната дива природа, пейзажа и културата на тази екзотична страна.

В същия ден, от 22:00 часа – отпътуваме по „Дивият коридор в Скалистите планини: от Йелоустоун до Юкон“ с документалната поредица в 4 части със същотото име.

През март не пропускайте рубриката „Четвъртъци на праисторическите гиганти“ със заглавия като „Атънбъро и гробището на мамутите", „Откриване на изгубени зверове", „Одисеята на животните".

На 31 март пък се завръщаме в Европа с премиерата на „Дивият изток на Полша“.

Чудесата на Мексико

Премиера от понеделник 4 март в 21:00 ч.

Брой епизоди: 3 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ научен/ експедиции

Оригинално заглавие: Wonders of Mexico

Година: 2017

Този документален сериал от три части разкрива удивителната дива природа, пейзажа и културата на Мексико, докато посещаваме древните храмове на маите, Сиера Мадре и пустините Сонора и Чиуауа. Тук откриваме ягуари, маймуни и ярки тропически птици, научаваме как живеят черните мечки и пчелите орхидеи и наблюдаваме техниките за оцеляване на прерийните кучета, пещерните сови и редките южномексикански соколи. Това е земя на гигантски вулкани, където сблъсъкът между древната и модерната култура възхвалява живота.

Дивият коридор в Скалистите планини: От Йелоустоун до Юкон

Премиера от понеделник 4 март в 22:00 ч.

Брой епизоди: 4 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ история/ експедиции

Оригинално заглавие: The Rockies' Wild Corridor: From Yellowstone To Yukon

Година: 2022

През 1872 г. е създаден първият природен парк в света - Националният парк Йелоустоун. В този сериал наблюдаваме разгръщането на революционна инициатива под формата на нова концепция за опазване на природата, наречена „Коридор от Йелоустоун до Юкон", идея, която запазва наследството на парка Йелоустоун. Чрез успешните истории на четири емблематични животни - бизон, гризли, горски карибу и вълк - ние следваме този огромен коридор на живота с дължина 2000 мили и откриваме как допринася за запазване на екосистемата на Скалистите планини в тясно сътрудничество с канадските индианци и други племена от коренни жители.

Рубрика: Четвъртъци на праисторическите гиганти

Всеки четвъртък през март в 21:00 ч.

Присъединете се към нас в едно вълнуващо приключение във времето с „Атънбъро и гробището на мамутите", „Откриване на изгубени зверове", „Одисеята на животните" и много други, докато се насочваме към свят, където все още съществуват смъртоносни динозаври, ходещи китове и огромни вълнести мамути; представете си, че се разхождате сред тези огромни създания и се запознайте по-отблизо с ежедневието им... но не забравяйте да не се приближавате твърде много!

Дивият изток на Полша

Неделя 31 март в 18:20 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ научнопопулярен/ експедиции

Оригинално заглавие: Poland's Wild East

Година: 2023

Източна Полша е един от последните диви региони в Европа и тук могат да бъдат намерени животни, които отдавна са изчезнали; около 1500 бизона и огромни диви говеда живеят в първичната Беловежка гора на границата между Полша и Беларус. Долината на река Бебжа е най-големият национален парк в Полша, изключително важен за бобри, видри и безброй водни птици. Колко пространство ще бъде оставено за животните от дивия изток на Полша и какво може да им предложи бъдещето зависи почти изцяло от нас...