Epic Drama представя МЕГРЕ в две завладяващи криминални истории в Париж от 50-те години

В тъмната страна на престъпността през 50-те години на 20-и век в парижкия квартал Монмартър сериен убиец дебне по улиците. Пет жени са мъртви и хората се страхуват да излязат по тъмно. Вестниците са пълни със спекулации. А главният суперинтендант Мегре е без преднина и под голямо напрежение...

Така започва "Мегре поставя капан", първият филм в тази интригуваща криминална драма. Това е история, в която детективът рискува всичко – кариерата си, репутацията си и дори живота на колегите си – за да открие виновника. Вторият филм, "Мъртвецът на Мегре", се фокусира върху убийството на комарджия с връзки с брутална банда от Чехословакия, чиито членове ограбват и убиват богати парижани.

Превъплъщението на Аткинсън в образа на Мегре е отклонение от емблематичните му комедийни роли в "Мистър Бийн" и "Черното влечуго". Героят на Мегре е стоически и методичен детектив с непоколебима отдаденост на правосъдието. Аткинсън внася тиха интензивност в ролята, умело управлява сложността на героя и улавя същността на любимия детектив от романите на Жорж Сименон.

В първия сезон участват още Шон Дингуол (The Mark of Cain), Лео Стаар (Call the Midwife), Луси Коху (The Queen's Sister), Ейдън Макардъл (The Duchess), Дейвид Доусън (Luther), Фиона Шоу (Harry Potter) и Ребека Найт (Wuthering Heights).

Романите на Мегре са известни със своята психологическа дълбочина, сложни сюжети и характера на самия Жул Мегре – методичен и интуитивен детектив, който се ориентира в сложността на човешкото поведение за разкриване на престъпления. Джордж Сименон, един от най-популярните автори на 20-ти век, е написал общо 75 романа за Мегре и 28 разказа с участието на емблематичния френски детектив. Първият роман за Мегре, "Пиетр латвиецът", е публикуван през 1931 г. и поредицата продължава да пленява читателите със своите атмосферни криминални истории до последния роман на Сименон "Мегре и мосю Шарл", публикуван през 1972 г.

"Мегре" ще поведе публиката на вълнуващо пътешествие в света на престъпленията и интригите - по Epic Drama в Централна и Източна Европа - от 28-и март от 22:50 часа.

