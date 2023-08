Мощен взрив при товарене на зърно в турско пристанище, има ранени (ВИДЕО)

Взривът е избухнал в един от силозите при товарене на кораб със зърно. Кадри от момента на експлозията бяха публикувани в социалните мрежи.

По предварителна информация при инцидента са пострадали петима души. Точният брой на ранените се установява. На място са изпратени екипи на Спешна помощ.

Още: В Русия избухна взрив в завода за производство на ракетите "Искандер"

A big explosion happened in the northern Turkish seaport city of Derince. The cause of the explosion has not yet been reported. Emergency services are on the scene. It is said that 4 people were injured. pic.twitter.com/f1FNUPxOZk