НАТО взе конкретни мерки след като руска бомбардировка застраши Румъния

Новата морска "зона на повишена военна заплаха", създадена от Русия, обхваща водите в изключителната зона на членката на НАТО България, което "поражда нови рискове от недоразумения и ескалация", предупреди още Алиансът.

Миналата седмица Русия се отказа от т. нар. зърнена сделка, подкрепена от ООН, която от лятото на 2022 г. позволяваше на Украйна да изнася зърното си през Черно море от лятото на 2022 г. След това тя започна да обстрелва пристанищните райони на град Одеса, а след това и украинското пристанище Рени, припомня БТА. Рени се намира на само няколко километра от румънска територия.

"Съюзниците и Украйна категорично осъдиха решението на Русия да се оттегли от черноморското зърнено споразумение и умишлените ѝ опити да спре износа на селскостопански продукти от Украйна, от който зависят стотици милиони хора по света", се казва в изявлението на НАТО, публикувано след среща на съвета НАТО-Украйна, която се проведе вчера, 26 юли.

Съюзниците също така осъждат "неотдавнашните ракетни атаки на Русия срещу Одеса, Николаев и други (украински) пристанищни градове, включително циничната атака на Москва с дрон срещу съоръженията за съхранение на зърно в Рени", пристанище в непосредствена близост до румънската граница, продължава текстът.

"Русия носи пълна отговорност за опасните си действия и за ескалацията в Черноморския регион", заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. "Действията на Русия също така представляват съществен риск за стабилността в Черно море, което е от стратегическо значение за НАТО. Съюзниците засилват подкрепата си за Украйна и повишават бдителността си", добави той.

"Оставаме готови да защитим всеки сантиметър от съюзническата територия от всякаква агресия", подчерта Столтенберг.

НАТО уточни, че засилва мерките си за наблюдение на Черно море, "по-специално с помощта на морски патрулни самолети и безпилотни летателни апарати".

Второто заседание на новия Съвет НАТО-Украйна беше открито от президента Украйна Володимир Зеленски, като форматът беше уточнен на срещата на върха на Алианса във Вилнюс в началото на юли, с цел укрепване на политическите връзки между съюзниците и Киев по въпроси от взаимен интерес. Във Вилнюс на Украйна беше предложена дългосрочна военна подкрепа, но без перспектива за краткосрочна интеграция в Алианса, припомня АФП.

Зеленски приветства "ясното и недвусмислено осъждане" от страна на Съвета на Русия оттеглянето на Русия от сделката за зърното. "Създаден само преди две седмици във Вилнюс, Съветът вече доказа, че е ефективен механизъм за кризисни консултации", каза той.

Украйна "ще продължи да изпълнява задълженията си за осигуряване на глобална продоволствена сигурност. Оставаме единни с Алианса, докато се движим по пътя към членството ни в НАТО", добави Зеленски.

Zelenskyi's evening speech:



Today is a day that should end with a special thanks to all our air defense soldiers for every downed Russian missile.



Now the data is still being verified, but according to preliminary reports, more than 30 missiles were shot down during today's… pic.twitter.com/Qj7o6Sy8Ga