Изглежда "Сръбски свят" е проникнал и сред студентското движение или винаги е бил част от него? Идеите за Велика Сърбия и съвременният ѝ вариант за "Сръбски свят" прозират в последната позиция на студентската листа по повод резолюцията на Европейския парламент за Вуковар. Те не са съгласни с документа на Европарламента и считат, че той не допринася за обективно разбиране на историческите събития, нито за изграждане на доверие и помирение между народите от бивша Югославия.

ЗА ПОМИРЕЊЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СВИХ СТРАДАЊА Не слажемо се са садржином предлога резолуције Европског парламента поводом 35. годишњице пада и разарања Вуковара. Сматрамо да документ у оваквом облику не доприноси објективном сагледавању историјских догађаја, нити изградњи поверења и помирења међу народима на простору бивше Југославије. У предлогу резолуције готово у потпуности су занемарена страдања српског цивилног становништва у Хрватској, укључујући убиства, прогоне, уништавање имовине и масовно избеглиштво. Догађаји попут операција „Бљесак“ и „Олуја“, као и злочини почињени над српским цивилима током рата, не могу бити изостављени из целовитог сагледавања овог историјског периода. Неприхватљиво је да се сложени процеси распада СФРЈ, међунационалних односа и оружаних сукоба своде на поједностављену слику колективне одговорности српског народа. Одговорност за ратне злочине мора бити индивидуална и утврђена на основу доказа и правоснажних судских пресуда, а не приписивана читавим народима. Питања несталих лица, отварања архива и процесуирања ратних злочина морају се решавати кроз искрену регионалну сарадњу, узајамно поштовање и примену једнаких стандарда за све државе. Србија има обавезу да сарађује у расветљавању судбине несталих и утврђивању одговорности за почињене злочине, али исти приступ мора постојати и када је реч о српским жртвама и злочинима почињеним над њима. Европске институције, које се залажу за помирење, толеранцију и заједничке европске вредности, морају бити доследне у односу према свим жртвама и историјским чињеницама. Сећање на прошлост не сме постати средство политичког притиска, нити се сме користити за продубљивање постојећих подела у региону. Србија и српски народ имају право на достојанствено сећање на сопствене жртве, као што и сви други народи имају право да чувају успомену на своје страдале. Истинско помирење није могуће наметањем једностраних тумачења прошлости, већ искреним суочавањем са свим злочинима, без обзира на то ко их је починио и над ким су почињени. Због свега наведеног, сматрамо да предлог резолуције у садашњем облику не доприноси уравнотеженој култури сећања и помирењу. Њиме се пропушта прилика да се на целовит, објективан и недискриминаторан начин обухвате страдања свих народа током ратова деведесетих година. — Studenti_u_blokadi (@studentblokade) November 23, 2026

Какво гласи резолюцията?

Отдава почит на всички, които загубиха живота си във Вуковар и Шкабрня, и изразява най-дълбоките си съболезнования на техните семейства и на оцелелите; почита всички жертви на войните, съпътстващи разпадането на Югославия;

В проекта на резолюция е записано, че ЕП решително осъжда престъпленията, извършени във Вуковар, Овчара и Шкабрня и подчертава, че отговорността за въпросните престъпления е на тези, които са ги планирали, наредили и извършили, включително командирите на Югославската народна армия, сръбските паравоенни сили и политическото ръководство, което ги е ръководило;

Европарламентът подчертава, че паметта трябва да се основава на факти, установени от независими съдилища, и трябва да служи като предупреждение срещу национализма, речта на омразата и инструментализирането на историята.

"ЕП призовава всички държави в Западните Балкани да увеличат усилията си за разрешаване на съдбата на всички лица, изчезнали от войните през 90-те години на миналия век, независимо от тяхната етническа принадлежност; призовава всички държави да предоставят пълен достъп до съответните военни архиви и архиви на службите за сигурност и да споделят цялата налична информация относно гробовете, както и осъжда възхваляването на осъдени военнопрестъпници и отричането на военни престъпления и призовава политическите лидери в региона на Западните Балкани да се въздържат от подобно поведение", се посочва в резолюцията.

Какво не им харесва на студентите?

Според сръбските студенти предложената резолюция почти изцяло пренебрегва страданията на сръбското цивилно население в Хърватия, включително убийства, преследване, унищожаване на имущество и масово разселване.

"Събития като операции „Светкавица“ и „Буря“, както и престъпления, извършени срещу сръбски цивилни по време на войната, не могат да бъдат пропуснати от цялостното разбиране на този исторически период", възмущават се студентите, които свалиха Вучич.

Студентите не са доволни, че Сърбия е задължена да сътрудничи за установяване на съдбата на изчезналите и определяне на отговорността за извършените престъпления, а че същият подход не се прилага и за сръбските жертви и престъпленията, извършени срещу тях.

Според тях "споменът за миналото не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск или да се използва за задълбочаване на съществуващите разделения в региона".

"Сърбия и сръбският народ имат право да помнят собствените си жертви с достойнство, точно както всички други народи имат право да съхраняват паметта на пострадалите", посочват още студентите, но не казват нито дума за възхваляването и за погребението на военнопрестъпника Ратко Младич в Сърбия, което събра хиляди хора. ОЩЕ: Стратегията на Вучич за "Сръбски свят": Спешно назначава най-верните си хора за посланици по света

Защо мирише на "Сръбски свят"?

Макар в позицията на студентите да не споменава изрично концепцията за "Сръбски свят" и да се говори за помирение - се забелязва познат наратив на "Сръбски свят", или меката сила на Белград.

Измества се фокусът от разрушаването на Вуковар към сръбските страдания, т.е. към виктимизиране на сърбите, при положение, че военните престъпления идват от този етнос през 90-те години.

Припомняме, че разрушаването на Вуковар е териториално-етническите травми от разпада на Югославия. Същата зона на напрежение, около която някога се е градил проектът „Велика Сърбия“. С други думи, макар и да свалиха Вучич, студентите не изглежда да са се отказали от сръбския шовинизъм.

Видно от позицията им - в отношението им към 90-те години все още тежи старият националистически модел, който е вреден за добросъседските отношения.

Това може да бъде разгледано и като знак, макар и не достатъчен, за политиката на студентите към съседните страни и за продължение на линията на "Сръбски свят" в региона и отношението им към малцинствата в самата Сърбия. ОЩЕ: Сръбски зет и американски дипломат: Защо Матю Палмър защитава македонските опорки?