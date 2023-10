Зеленски пристигна в Румъния, иска подсилване на противовъздушна отбрана

ОЩЕ: Зеленски: В интерес на Русия е да разпали война в Близкия изток (ВИДЕО)



"Ще обсъдим бъдещото сътрудничество в сферата на сигурността, на авиацията и други коалиции, засилвайки украинската противовъздушна отбрана, черноморската архитектура на сигурността и нашите отношения с партньорите", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.



Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…