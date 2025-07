Барселона с огромен жест към легендарния Коби Брайънт - отдава почит към Черната мамба по уникален начин

Испанският футболен колос Барселона отдава почит на легендарния баскетболист Коби Брайънт по уникален начин. Каталунците ще направят жест към покойния Брайънт чрез втория си екип за новия сезон, който бе официално представен във вторник. На новия екип обичайното лого на Nike е заменено с това на бранда на Брайънт, а освен това има виолетови детайли и змийска кожа, което реферира към Черната мамба.

5-кратният европейски шампион има специална връзка с Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер през 2020-а. Коби винаги е имал отношение към футболистите от тима на Барселона при визитите си в Каталуния, както и когато отборът на Барса гостува в САЩ. "Шортите са черни с виолетови детайли по тях и змийска кожа, което е референция за Черната мамба", написаха от Барселона, като уточняват, че промяната е направена в сътрудничество с Nike и ще продължи три сезона.

The new Kobe Bryant x FC Barcelona away kit and Nike Kobe 4s 👀 pic.twitter.com/TjRYnyQ1yA

"Това е част от сътрудничество между НБА легендата и Барселона, което бе родено от споделена култура и спортното майсторство, което описваше Брайънт и е част от ДНК-то на Барселона", пишат още от "Камп Ноу".

Коби Брайънт е един от най-великите баскетболисти за всички времена.Той прекара цялата си 20-годишна кариера в отбора на Лос Анджелис Лейкърс в Националната баскетболна асоциация (NBA). Брайънт спечели пет шампионата на НБА и беше 18 пъти All-Star, четири пъти All-Star MVP, 15 пъти член на All-NBA Team, 12 пъти член на All-Defensive Team, най-полезен играч (MVP) на НБА за 2008 г., два пъти MVP на финалите на НБА и два пъти шампион по отбелязани точки. Той заема четвърто място в класацията на лигата за всички времена по точки в редовния сезон и плейофите.

Barcelona drop their 2025/26 away kit inspired by Kobe Bryant's 'Mamba Mentality' 🤩



Bryant's Mamba logo replaces the Nike swoosh, with a snakeskin pattern woven into the shirt like reptilian armour 🐍 pic.twitter.com/EgFOy2r3VC