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Спорт по телевизията днес – 19 март 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 19 март 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 19 март 2024 година:

13:30 ч. Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг, Евроспорт 1

16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Каталуния, втори етап, мъже, Евроспорт 2

19:00 ч. Волейбол: Фенербахче - Веро Волей Милано, MAX Sport 1

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19:00 ч. Волейбол: Жешов - ЛюнебургMAX Sport 3

Любопитни срещи в Евролигата

Евролига

19:30 ч. Баскетбол: Анадолу Ефес – Олимпиакос, Евролига, MAX Sport 2

21:30 ч. Баскетбол: Партизан – Баскония, Евролига, MAX Sport 2

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