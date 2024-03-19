Спорт по телевизията днес – 19 март 2024 г.
13:30 ч. Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг, Евроспорт 1
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Каталуния, втори етап, мъже, Евроспорт 2
19:00 ч. Волейбол: Фенербахче - Веро Волей Милано, MAX Sport 1
19:00 ч. Волейбол: Жешов - ЛюнебургMAX Sport 3
Любопитни срещи в Евролигата
19:30 ч. Баскетбол: Анадолу Ефес – Олимпиакос, Евролига, MAX Sport 2
21:30 ч. Баскетбол: Партизан – Баскония, Евролига, MAX Sport 2
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Партизан Фенербахче Олимпиакос баскетбол Евролига