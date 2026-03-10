БФС отсече: Има дузпа за Левски срещу Локо Пловдив – това е нарушение, което не трябва да се пропуска (ВИДЕО)

От Съдийската комисия към Българския футболен съюз потвърдиха, че съдията Димитър Димитров правилно е дал дузпа за Левски в двубоя с Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига. Както е известно, „сините“ получиха право да изпълнят наказателен удар в 89-ата минута на срещата. Дузпата бе реализирана от Евертон Бала, а по този начин бразилецът донесе трите точки на столичани.

От Съдийската комисия обърнаха внимание на ситуацията в рубриката „На фокус“ като обясниха, че със сигурност има дузпа за Левски. По думите на специалистите подобно нарушение не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле.

Какво обясниха от Съдийската комисия

„В момента, в който Армстронг Око-Флекс вече е дълбоко в наказателното поле на противника, а топката е в краката му, прави залъгващо движение с десния крак, така че да спечели предимство и да не даде шанс на друг защитник, с номер 23, да играе с нея. В нито един момент номер 23 не докосва топката - напротив, левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в „синьо“.

„Вследствие на контакта и двамата футболисти падат на тревното покритие, а главният съдия, който е на перфектната позиция, за да прочете играта, отсъжда наказателен удар в полза на 'синия тим“. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле“.

„ВАР също преглежда детайлно всяка една гледна точка и намира ясни доказателства за правотата на решението на терен. Ако това нарушение обаче не бе отсъдено в реално време, то тук би следвало да има задължителна ВАР намеса с онфийлд ревю за потенциално пропуснат наказателен удар“, се обясниха от БФС.

