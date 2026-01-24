Лайфстайл:

Един от най-големите български таланти притесни тима си, напрежение на мач на Добруджа и още: Резултати от контролите

Голямата надежда на СлавияКристиян Балов, напусна принудително терена при равенството 1:1 на "белите" със северномакедонския Тиквеш Кавадарци в контролна среща, която се проведе в Анталия. Крилото пострада след грубо влизане на противников футболист. Добруджа пък отстъпи с 0:1 на петия в Суперлигата на Узбекистан ФК Буньодкор. В хода на мача съдийско решение доведе до напрежение между двата отбора.

Кристиян Балов се контузи!

Балов получи контузия в областта на глезена. Все още е рано да се каже какво е неговото състояние и дали става въпрос за нещо сериозно. „Още е рано. Знам, че става въпрос за глезена, дано не е нищо сериозно“, коментира треньорът на "белите" Ратко Достанич. Иначе столичани поведоха в резултата още в 10-ата минута чрез Марко Милетич, който се възползва от асистенция на Борис Тодоров. Отборът от Република Северна Македония изравни в 66-ата минута след изпълнение на дузпа.

Загуба за Добруджа

Междувременно последният в Първа лига Добруджа отстъпи с 0:1 на петия в Суперлигата на Узбекистан ФК Буньодкор в контролна среща по време на подготвителния лагер в Турция. Въпреки минималната загуба, добруджанци изиграха добър двубой, като през по-голямата част от срещата стояха равностойно на съперника и създадоха своите голови положения.

При една ситуацията, в която арбитърът не отсъди фал в полза на българския тим, се стигна до временно спиране на срещата. Резервите и двата треньорски екипа нахлуха на терена. В крайна сметка нямаше серизони последствия, а контролата продължи.

Спартак победи Дунав

В България Спартак Варна надигра лидера във Втора лига Дунав Русе с 3:1 в контролна среща, играна на стадиона в село Каблешково. Спартак откри резултата в 54-ата минута с попадение на Шанде, а в 68-ата Петър Принджев удвои. Дунав се върна в мача в 76-ата минута с гол на Хюсеин Кельовлуев с удар от границата на наказателното поле, но две минути по-късно Принджев оформи крайното 3:1.

Берое Стара Загора пък загуби от втородивизионния ФК Севлиево с 0:1 в третата си контролна среща, която се проведе на Сливен. Старозагорци ще изиграят следващата си контрола на 27 януари срещу Нефтохимик Бургас отново в Сливен.

