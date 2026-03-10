"Футбол или театър - сами решете": Футболен бос избухна срещу Левски

Левски надви Локомотив Пловдив с 1:0 във важна среща от 25-ия кръг на efbet Лига. По този начин Левски запзва челната позиция в класирането и преднината си от 9 точки над Лудогорец. Успехът в двубоя между "сините" и "смърфовете" дойде след точно попадение от дузпа на футболиста на Левски Евертон Бала ва 89-а минута.

Илиян Филипов не остана доволен от отсъдената дузпа

Дузпата в края на мача беше отсъдена заради нарушение на Мартин Русков срещу Арстронг Око-Флекс. Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов негодува срещу това решение и побликува позиция във фен група на Ботев Пловдив, в която казва, че това е "най-смешната дузпа".

"Най-смешната дузпа! Око си легна на калъвката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягванего и веднага посочи бялата точка. Футбол или театър - сами решете", коментира на Филипов.

Локомотив Пловдив е в негативна серия, след като през последните пет кръга на първенството не е записал нито едно победа. В петък (13 март) на "смърфовете" им предстои двубой със Септември София, в който ще се борят за излизане от поредицата от неуспехи.

