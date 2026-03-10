Футболна легенда не е оптимист за оставането на емблематичен клуб в елита на България

Легендарният нападател на Берое Радко Калайджиев коментира пред "Мач Телеграф" тежкото положение, в което се намират "зелените". Той смята, че шансовете на тима за оставане в Първа лига са минимални. Берое се намира на предпоследното място в класирането с едва 19 точки (на цели 40 от лидера Левски). Негативната серия на тима започна още през октомври миналата година, като оттогава беройци са изиграли 15 мача от лигата без нито една победа.

Радко Калайджиев смята, че Берое нямат шанс за спасение

"За съжаление не съм оптимист за бъдещето на Берое. Определено, представянето ни е много слабо и това е причината да се намираме на незавидно място в класирането. Видя се и срещу Добруджа, че нещата изобщо не са цветущи. Ясен Петров си върши много добре работата начело на отбора и те са в подем. Според мен ще се спасят за сметка на Берое. Да, финансово също не са добре нещата в клуба ни, но това не бива да е оправдание", коментира Калайджиев.

Още: Дошъл от Трета лига продължи рейда на "пролетния фурор" в Първа лига

"Тези футболисти, които играят в Берое, са дошли тук, за да ги види някой и да направят трансфер в по-добро първенство от нашето. С тези игри това трудно може да се случи. Берое продаде някои от основните си играчи. Ето ги резултатите. Сега предстои мач с Левски в Стара Загора. „Сините“ нямат право на грешка и ще излязат пределно мотивирани. Феновете ще са зад тях и ще ги подкрепят отново по пътя им към титлата. Стадионът ще се напълни с левскари. Колкото и проблеми да сме създавали през годините на Левски, сега Берое няма шанс. Виждаме и другите отбори от нашата черга. При Септември играят много млади българи."

Още: БФС потвърди: Има нарушение преди гола на Лудогорец срещу Левски (ВИДЕО)