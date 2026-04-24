ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Емоционален Сираков сдава властта - Левски има нов собственик! (ВИДЕО)

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков ще даде извънредна пресконференция днес от 15:00 часа на стадион "Георги Аспарухов". На нея президентът на клуба ще засегне теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на Левски, като ще отговаря и на въпроси от обществен интерес. Можете да проследите извънредната пресконференция на Наско Сираков НА ЖИВО в Actualno.com!

От Левски обявиха пресконференцията в петък - няколко часа преди провеждането ѝ. Тя ще се състои само 24 часа преди дербито с ЦСКА. Като най-вероятно причина за извънредното свикване на пресконференцията са появилите се информации, че Левски ще има нов собственик. Става въпрос за милиардера Атанас Бостанджиев, който и в миналото е свързван със "сините". Сега се очаква Сираков да потвърди или да отхвърли информациите, че Бостанджиев ще бъде новият собственик на Левски.

Още преди няколко месеца Сираков призна, че се водят разговори с различни заинтересовани страни за собствеността на Левски, но подчерта, че на този етап няма напреднали преговори, а ако има такива, то информация ще излезе от клуба. Тогава той излезе да опровергае слуховете, че Драган Шолак ще придобие клуба, като подчерта, че има разговори, но те са в зародиш. Ключова тема за Левски е и построяването на нов стадион.

"Днес се обръщам към всички вас не като собственик, не като президент, не като легенда на клуба, а като левскар. Ще бъда кратък, но емоционален. И затова ще си позволя да изчета следващите редове, за да съм сигурен, че ще кажа всяка дума така както искам. Защото този момент няма да се повтори, поне не и в моя живот. Когато поех Левски, клубът бе не просто в труден период. Левски беше на ръба да изчезне от лицето на земята и да остане прашинка в историята на футбола. Като нещо случило се отдавна, но забравено с времето, на ръба на финансовото оцеляване, с празни сметки и с дългове за десетки милиони. На ръба на доверието и на дни от това да загуби достойнството си. Тогава много хора гледаха на клуба като на безнадеждна битка и изгубена кауза. Аз не можех да го гледам така. 2151 дни - точно толкова минаха до днес от 2 юни 2020 г. Денят, в който поех Левски. Ако си поиграете с това число, ще откриете нещо, което на мен не ми изглежда случайно. Получава се 27, може да е 2:7, ако сте фенове на резултатните мачове. Последното е част от историята ни и ни напомня кои сме. Другото е цел в бъдещето, към която сме се устремили. Аз вярвам в подобни знаци, а през изминалите 2151 дни вярата ми беше тествана многократно. Знам, че няма човек, който да не помни през какво преминах", започна Сираков, а след това продължи да чете емоционалната си реч, връщайки се към спомените от последните 6 години, в които бе начело на клуба.

"Вярвах, защото този клуб е преживял повече от всеки нас. И ще надживее всеки един от нас. Дали си представях, че цената ще бъде толкова висока? Не. Дали съжалявам за нещо? Съжалявам, че семейството ми плати част от тази цена. Смея да кажа, че и помъдрях", добави още Сираков. И продължи: "Левски не принадлежи на човека, който временно го управлява. Левски принадлежи на историята си, на хората, даже и на онези, които още не са се родили, но един ден ще го обикнат. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт, не е въпрос на настроение. Да останеш с Левски, когато е най-трудно, не е героизъм, това е чест."

"Независимо как завърши този сезон, днес за пръв път мога да кажа нещо, което дълго време не можех да изразя на глас. Левскари, оцеляхме! Левски ще има своя нов дом! От няколко месеца работим за новия стадион "Георги Аспарухов". Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия. Затова имам удоволствието да поканя човека, с когото ще направим тази крачка - новият собственик на Левски г-н Атанас Бостанджиев", обяви Сираков, след което Бостанджиев влезе в залата и се настани до него.

Маркетинг директорът Климент Йончев представи Бостанджиев, като подчерта, че Наско Сираков ще остане президент на Левски, но няма да бъде акционер в дружеството. "Вярвам, че ще върнем клуба, където трябва да бъде. Защо Левски? Защото аз съм левскар от малък. За мен е доста вълнуващ момент да вляза като собственик в клуба като запален фен и да участвам в бъдещото развитие на клуба. Искам сърдечно да благодаря на Наско и да го поздравя за огромния геройски труд, усилия и жертви, които лично е направил, за да запази, да стабилизира и да даде бъдеща посока за Левски", започна Бостанджиев.

"Ангажирам се лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в Европа и една от най-добрите в Европа. Нов стадион, нова юношеска база. Клубът заслужава това нещо. Ще направя всичко възможно - финансово и стратегически, за да покорим нови върхове и да направим нещо велико.