Голям скандал в тим от Първа лига – капитанът отказва да играе заради нов вътрешен правилник

Голям скандал разтърси тим от родната Първа лига, след като капитанът на отбора отказва да играе заради нов вътрешен правилник. Става въпрос за състава на ЦСКА 1948 и боливийския национал Диего Медина. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите именно това е била причината 24-годишният футболист да не бъде в групата на „червените“ за мача с Ботев Пловдив.

Диего Медина отказва да подпише документа

Наскоро ръководството на ЦСКА 1948 е въвело нов вътрешен правилник в отбора. Той е трябвало да бъде подписан от всички играчи на тима. Диего Медина обаче категорично е отказал да парафира документа, с което си е навлякъл гнева на шефовете. Все още не е ясна причината за решението на боливиеца, както и какво ще предприеме клуба от Бистрица. Възможно е той да е изиграл последния си мач за тима и от ЦСКА 1948 да потърсят раздяла с бранителя.

Защитникът се представя много силно този сезон

Диего Медина пристигна в ЦСКА 1948 през лятото от боливийския Олуейс Реди. До момента той е изиграл общо 22 мача за тима във всички турнири, в които не се е отличил с отбелязан гол или направена асистенция. Защитникът има договор с клуба от Бистрица до лятото на 2028 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 900 хиляди евро.

