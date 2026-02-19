Лудогорец - Ференцварош: Кога и къде да гледаме плейофа за елиминациите в Лига Европа

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец излиза тази вечер срещу унгарския Ференцварош в първи мач от плейофите за влизане в елиминационната фаза на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Разградчани си заслужиха място в плейофите, след като завършиха в топ 24 на основната фаза. За да продължат към 1/8-финалите, "орлите" трябва да отстранят Ференцварош във формат с разменено гостуване.

Плейоф за Лига Европа: Лудогорец - Ференцварош

Лудогорец вече се изправи срещу Ференцварош през този сезон, и то цели три пъти. Статистиката на българския тим не е добра - две загуби и равенство. Двата отбора се срещнаха първо в квалификациите за Шампионска лига, където унгарците успяха да отстранят българския тим. После, по стечение на обстоятелствата, Лудогорец и Ференцварош изиграха двубой и в основната фаза на Лига Европа, където победата отново бе за унгарците.

В колко часа ще се играе срещата в Разград

Сега разликата е, че Лудогорец е с нов треньор - Пер-Матиас Хьогмо, който стабилизира изявите на отбора след разочарованията при неговия предшественик Руи Мота. Ференцварош пък не се намира в блестяща форма, което позволява на "орлите" да мечтаят за стигане до последните 16 в турнира. Първият мач между Лудогорец и Ференцварош ще се изиграе на стадион "Хювефарма Арена" в Разград на 19 февруари (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи първия плейофен мач между Лудогорец и Ференцварош

Двубоят между Лудогорец и Ференцварош ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача от Разград, е Max Sport 3. Можете да намерите информация за ключовия мач от Лига Европа и в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg!

