Лудогорец прекали с исканата сума за Руан Круз - трансферът в Гент е пред провал

Хегемонът в българския футбол Лудогорец може и да не успее да продаде нападателя Руан Круз на белгийския Гент. Причината е, че в Разград са поставили твърде амбициозна цена, която е напът да откаже Гент. Белгийският журналист Саша Таволиери съобщи, че трансферът на Руан Круз е пред провал, тъй като "орлите" са поискали 8 милиона евро за услугите на нападателя - двойно повече от сумата, която Гент е склонен да плати на българския клуб.

Руан Круз прави силен сезон за Лудогорец и очаквано привлече интереса на европейски клубове. В Гент имат желание да го привлекат в редиците си, но могат да платят максимум 4 милиона евро за нов нападател. Първоначално се смяташе, че Лудогорец иска 5 милиона за Руан, но според последните информации сумата е много по-висока - 8 млн. Огромното разминаване в цената най-вероятно ще провали трансфера на Руан Круз в белгийското първенство и изглежда, че ще остане в България и през пролетния дял.

Все пак Лудогорец може да реализира силен изходящ трансфер чрез Рик Джонатан, към когото също има сериозен интерес. В Разград обаче нямат намерение да се разделят с Рик или Руан, освен ако не получат достатъчно висока оферта. Изглежда, че за Руан Секо сумата е цели 8 милиона евро, което би изравнило трансферния рекорд на разградчани с Игор Тиаго, който бе продаден за около 8 милиона на Брюж.

Наскоро излезе футболен доклад, според който Руан Секо действително струва над 4 милиона евро, като сумата дори може да стигне до 5,5 млн. евро.

🇧🇪 Buffalos are looking into the case of Rwan Cruz… While Ludogorets are still demanding €~8M for their Brazilian striker, Gent (trying to make do somehow) would only be willing to spend €4M this winter for their forward what makes the deal difficult.

