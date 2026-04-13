НА ЖИВО: ЦСКА - Левски, 0:0, динамично начало

Двата столични гранда ЦСКА и Левски излизат днес един срещу друг в голямото дерби от 30-ия кръг на Първа лига. Срещата е от огромно значение за целите и на двата клуба до края на сезона, като ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София. На трибуните се очакват близо 30 000 зрители, като мачът започва в 16:00 часа българско време и ще можете да го проследите НА ЖИВО в Actualno.com!

Срещата стартира в интензивно темпо. Атаки валяха и двете посоки, но не се стигна до чисти положения. Символичните гости се опитваха да владеят повече топката. В първия четвърт час те стигнаха до два корнера, от които не произлезе нищо по-интересно. "Червените" отговориха с пробив на Брахими, който бе спрян от противниковата отбрана.

В 17-ата минута Левски организира добра контраатака. Тя бе прекъсната от излезлия на около 40 метра от врататата си Лапоухов, който екзалтира феновете на ЦСКА със своята намеса. 120 секунди по-късно Мартино изведе Пиедраита по левия фланг. Крилото сви към наказателното поле, но там "сините" се справиха.

Съставите на ЦСКА и Левски

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов (К), 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита

Левски: 92. Светослав Вуцов – 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун – 70. Георги Костадинов (К), 47. Акрам Бурас – 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов – 11. Армстронг Око-Флекс

Преди дербито ЦСКА - Левски

Левски влиза в дербито като лидер в класирането с актив от 69 точки - с 9 пред втория Лудогорец, за който предстои гостуване на Арда Кърджали в сряда. ЦСКА пък заема четвърто място с 55 точки, като тимът се стреми най-вече към третото място в шампионата, но водещата цел е Купата на България, където предстоят два полуфинални сблъсъка с Лудогорец.

За Христо Янев и компания нова победа във Вечното дерби може да им вдъхне допълнителна мотивация за тежките сблъсъци с Лудогорец за Купата. Припомняме, че през есента Янев успя да победи отбора на Хулио Веласкес с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" след гол на Джеймс Ето'о. Веласкес, който няма да бъде край тъчлинията заради натрупани картони, пък ще иска да покаже, че може да печели и големи мачове.