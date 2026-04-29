Янев затвори устите на критиците! ЦСКА изхвърли беззъб Лудогорец и се класира на финал за Купата!

ЦСКА елиминира Лудогорец и се класира за финал за Купата на България. На Националния стадион "Васил Левски“ "армейцит и "орлите" завършиха 0:0. "Червените“ имаха минимален аванс след първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград, където надделяха с 2:1 чрез обрат, което им осигури мач за трофея.

Срещата стартира спокойно. В седмата минута Мартино проби и пусна към Ебонг, чийто слаб изстрел не затрудни Бонман. Гостите отвърнаха чрез пропуск на Ерик Маркус от изгодна позиция при скорострелна контраатака, като трябва да отдадем заслуженото и на намесата на Лапоухов. При добавката Дуа не намери целта.

В средата на полувремето Станич се озова с топка в крака около дузпата, но решителен шпагат на Родригес не позволи на сърбина да реализира. До почивката властваше битката. Теодор Иванов се отличи с добро заставане пред Дуа, който напредваше опасно. При друга от малкото интересни ситуации Квадво Дуа уцели Родригес в главата при опит за акробатично изпълнение.

През втората част по-интересното идваше от ЦСКА. Перейра стреля високо в аут. Неговият съотборник Ето'о бе по-близо до целта, но опитът му също излезе извън очертанията на терена. В 81-вата минута Круз изведе Текпетей зад гърба на противниковата отбрана. Лапоухов обаче скъси навреме и отрази удар на крилото в корнер.

120 секунди след това Жордао изведе Годой, който сякаш избърза с изстрела, което улесни намесата на Бонман. В добавеното време Годой опропасти страхотен шанс за "армейците".

Преди ЦСКА - Лудогорец

Преди двубоя напрежението извън терена достигна пиково ниво. Съдийската комисия на Българския футболен съюз назначи Георги Давидов за главен съдия и Волен Чинков за ВАР рефер, което предизвика негативната реакция на ЦСКА. От родната централа се съобразиха с желанието на столичния гранд и промениха наряда. В крайна сметка дербито бе поверено на Геро Писков, а на ВАР ще са Васил Минев и Кристиян Колев.

Възпитаниците на Христо Янев влизат със смесени чувства в мача. Те изиграха един от най-силните си двубои през сезона именно срещу Лудогорец преди седмица, но отстъпиха на Левски във Вечното дерби, в което излязоха с експериментален състав. "Орлите" от своя страна се намират в серия от 4 срещи без победа, като в последните три записаха загуби.