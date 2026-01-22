Лайфстайл:

Пренасищане с класа в ЦСКА - двама играчи отпадат от сметките на Христо Янев (ВИДЕО)

22 януари 2026, 12:49 часа 463 прочитания 0 коментара

Българският футболен гранд ЦСКА направи силен зимен трансферен прозорец, в който се подсили с шест нови попълнения. "Червените" засилиха допълнително конкуренцията в средата на терена, където в момента тимът разполага с цели осем вътрешни полузащитници. Поне пет от тях са на много високо ниво, коментира спортният журналист Джем Юмеров в последния епизод на спортното предаване "Точно попадение".

ЦСКА разполага с цели 8 вътрешни полузащитници

В момента ЦСКА разполага със следните полузащитници: Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Исак Соле, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Давид Сегер. Христо Янев по всяка вероятност ще трябва да се раздели с двама от тях, тъй като на практика се получава пренасищане в средата на терена. Това най-вероятно ще бъдат Давид Сегер и Улаус Скаршем, за които не изглежда да попадат в сметките на старши треньора.

Давид Сегер

Сегер и Скаршем отпадат от сметките на Христо Янев

Сегер бе привлечен през миналото лято, но не успя да убеди, че е достатъчно качествен, за да бъде първи избор за халфовата линия на "червените". Скаршем пък е от по-дълго в клуба, като той е последният останал от скандинавската селекция, която оперираше в средата на терена за ЦСКА в последните години. Преди него си тръгнаха Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет, а сега се очаква и Скаршем да напусне "Армията".

Така ЦСКА ще разреди конкуренцията в средата на терена. Дори и да играе с ромб, използвайки четирима полузащитници, Янев пак ще има достатъчно опции на разположение. Освен това "червените" се подсилиха и на фланга, което дава още по-голяма мобилност на Христо Янев, като това ще позволи на Йоанис Питас да играе на върха на атаката - като титуляр до Леандро Годой, или пък като негова резерва.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Повече за трансферите на ЦСКА - гледайте във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Улаус Скаршем Дейвид Сегер
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес