Променят датата на Вечното дерби заради изборите: Вижте кога ще се играе ЦСКА - Левски

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз ще предприеме промяна относно датата на Вечното дерби между ЦСКА и Левски. По информация на колегите от "Тема Спорт" двубоят ще се състои в деня след Великден. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в Първа лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден. Очаква се скоро решението да бъде потвърдено.

ЦСКА - Левски на 13 април

До промяната се стига, след като по-рано президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указ предсрочните парламентарни избори да се проведат на 19 април, неделя. Именно в този уикенд, според първоначалната програма, трябваше "червени" и "сини" да премерят сили. Органите на редав обаче са предупредели, че няма да охранява официални мачове в деня за размисъл и този на вота.

Това ще доведе до изместването на 29-ия и 30-ия кръг в първенството с по няколко дни по-рано. Дербито на Пловдив ще е на Разпети петък – 10 април, а редовният сезон ще завърши на 15 април, сряда. Очаква се и решение за мачовете на Левски и ЦСКА от 29-ия кръг. "Сините" ще играят срещу Арда на стадион "Георги Аспарухов". "Армейците" от своя страна гостуват на Монтана. По предварителната програма и двете срещи трябва да се състоят на 11 април от 18:00 часа.

