Рейнджърс – Лудогорец: Кога и къде да гледаме първия официален мач на „орлите“ за 2026-та?

Шампионът на България Лудогорец гостува днес на шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс в предпоследния си мач от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Двубоят е много важен за „орлите“, които имат реален шанс да се класират за плейофите в надпреварата. Именно визитата на стадион „Айброкс“ е първият официален двубой за тима на Пер-Матиас Хьогмо през 2026 година.

Рейнджърс -Лудогорец: Начален час и ТВ

Два кръга преди края на основната фаза на Лига Европа Лудогорец заема 23-то място в класирането със 7 точки. Както е известно, според регламента на турнира първите осем тима в подреждането продължават директно към елиминациите. Отборите между 9-та и 24-та позиция пък играят плейофи, за да определят останалите 1/8-финалисти.

Глазгоу Рейнджърс пък има теоретичен шанс да се класира за плейофите. През този сезон шотландците се представят много слабо, като до момента са спечелили само една точка и заемат 33-то място във временното подреждане.

В колко часа започва двубоят между Рейнджърс и Лудогорец?

Двубоят между Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец е част от късната програма на Лига Европа в днешния ден. Срещата на стадион „Айброкс“ е насрочена за 22:00 часа българско време. Съдия на мача е литовеца Манфредас Лукианчукас.

Коя телевизия ще излъчва мача между Рейнджърс и Лудогорец?

Мачът между Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя е „МАХ Sport 2“. Ако нямате възможност да гледате срещата на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actulano.

