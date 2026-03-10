След загуба от Лудогорец: Старши треньор подаде оставка

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

10 март 2026
Старши треньорът на Монтана Диамантик Вавалис-Акис хвърли оставка по-малко от 24 часа след загубата на тима от Лудогорец с 0:3 като гости в Разград. По-късно днес ръководството на клуба ще направи среща, в която ще се реши дали оставката да бъде приета и ако това стане факт, кой ще застане на чело на отбора в предстоящото гостуване на Черно море на стадион "Тича" в неделя (10 март). 

Вавалис замени Анатоли Нанков, който преди Коледа се раздели с Монтана по взаимно съгласие, на мениджърския пост. Договорът на гръка бе до края на сезона с опция за още една година. 

Монтана няма спечелен мач от първенството от септември насам. Под ръководството на Акис Вавалис тимът записа  един равен мач и 5 загуби, като допусна 7 гола, а те не успяха да реализират нито едно попадение. Отборът на монтанци е на дъното в класирането без големи шансове за спасение. 

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
