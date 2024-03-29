Спорт по телевизията днес - 29 март 2024 г.
9:30 ч. Голф, Hero Indian Open, Max Sport 1
12:30 ч. Голф, Hero Indian Open, Max Sport 1
14:00 ч. Футбол, Пирин Благоевград - Етър Велико Търново, Diema Sport 1
14:30 ч. Футбол, Бристол - Лестър, Diema Sport 2
16:30 ч. Футбол, Арда Кърджали - Крумовград, Diema Sport 1
17:00 ч. Футбол, Норич - Плимут, Diema Sport 2
17:00 ч. Футбол, Рексъм - Мансфийлд, Nova Sport
Левски - Славия
19:00 ч. Футбол, Левски - Славия, Diema Sport 1
19:30 ч. Футбол, Блекбърн - Ипсуич, Diema Sport 2
19:30 ч. Волейбол, Левски - Пирин, Max Sport 2
19:45 ч. Баскетбол, Бешикташ - Бург ан Брес, Max Sport 3
20:00 ч. Футбол, Бенфика - Шавеш, Ring BG
21:00 ч. Тенис, 1/2-финал в Маями, Даниил Медведев - Яник Синер, Max Sport 1
21:30 ч. Баскетбол, Реал Мадрид - Цървена Звезда, Max Sport 3
21:45 ч. Баскетбол, Болоня - Панатинайкос, Max Sport 2
22:00 ч. Футбол, Уотфорд - Лийдс, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Лил - Ланс, Diema Sport 3
22:00 ч. Футбол, Кадис - Гранада, Max Sport 4
22:00 ч. Голф, PGA тур, Eurosport 2
22:30 ч. Футбол, Ещрела Амадора - Спортинг Лисабон, Ring BG
Григор Димитров - Александър Зверев
01:00 ч. Тенис, 1/2-финал в Маями, Григор Димитров - Александър Зверев, Max Sport 1
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Григор Димитров Левски Първа лига Мастърс Маями