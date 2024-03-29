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Спорт по телевизията днес - 29 март 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 29 март 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 29 март 2024 година:

9:30 ч. Голф, Hero Indian Open, Max Sport 1

12:30 ч. Голф, Hero Indian Open, Max Sport 1

14:00 ч. Футбол, Пирин Благоевград - Етър Велико Търново, Diema Sport 1

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14:30 ч. Футбол, Бристол - Лестър, Diema Sport 2

16:30 ч. Футбол, Арда Кърджали - Крумовград, Diema Sport 1

17:00 ч. Футбол, Норич - Плимут, Diema Sport 2

17:00 ч. Футбол, Рексъм - Мансфийлд, Nova Sport

Левски - Славия

19:00 ч. Футбол, Левски - Славия, Diema Sport 1

Левски

19:30 ч. Футбол, Блекбърн - Ипсуич, Diema Sport 2 

19:30 ч. Волейбол, Левски - Пирин, Max Sport 2

19:45 ч. Баскетбол, Бешикташ - Бург ан Брес, Max Sport 3

20:00 ч. Футбол, Бенфика - Шавеш, Ring BG

21:00 ч. Тенис, 1/2-финал в Маями, Даниил Медведев - Яник Синер, Max Sport 1

Даниил Медведев

21:30 ч. Баскетбол, Реал Мадрид - Цървена Звезда, Max Sport 3

21:45 ч. Баскетбол, Болоня - Панатинайкос, Max Sport 2

22:00 ч. Футбол, Уотфорд - Лийдс, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Лил - Ланс, Diema Sport 3

22:00 ч. Футбол, Кадис - Гранада, Max Sport 4

22:00 ч. Голф, PGA тур, Eurosport 2

22:30 ч. Футбол, Ещрела Амадора - Спортинг Лисабон, Ring BG

Григор Димитров - Александър Зверев

01:00 ч. Тенис, 1/2-финал в Маями, Григор Димитров - Александър Зверев, Max Sport 1

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