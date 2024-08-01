Спорт по телевизията днес – 1 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 1 август 2024 година:
10:00 ч. Баскетбол: №х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
12:00 ч. Хандбал: Реп. Корея - Швеция, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
12:30 ч. Футбол: Санфрече Хирошима – Щутгарт, приятелски мач, MAX Sport 3
12:30 ч. Гребане: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1
13:20 ч. Плуване: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
Шести ден на Игрите в Париж
14:00 ч. Волейбол: Бразилия - Япония, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
15:00 ч. Хандбал: Испания - Унгария, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
16:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
16:30 ч. Кану-каяк: Слалом, K1, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
17:25 ч. Фехтовка: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1
18:10 ч. Кану-каяк: Слалом, K1, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
19:15 ч. Спортна гимнастика: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
20:00 ч. Рали: Световен рали шампионат: Финландия, SS1 Harju 1, MAX Sport 2
Три български тима играят в Европа
20:30 ч. Футбол: Черно море - Апоел Беер Шева, Лига на конференциите, Диема спорт 2
20:30 ч. Водна топка: Румъния - Хърватия, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
21:00 ч. Футбол: Ботев Пловдив – Панатинайкос, Лига Европа, Диема спорт 1
21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1/Евроспорт 1
22:00 ч. Футбол: Будучност - ЦСКА 1948, Лига на конференциите, Диема спорт 3
22:05 ч. Водна топка: Унгария - Япония, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
23:00 ч. Волейбол: Франция - Китай, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
23:20 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2