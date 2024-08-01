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Спорт по телевизията днес – 1 август 2024 г.

01 август 2024, 09:40 часа • 499 прочитания
Спорт по телевизията днес – 1 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 1 август 2024 година:

10:00 ч. Баскетбол: №х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

12:00 ч. Хандбал: Реп. Корея - Швеция, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

12:30 ч. Футбол: Санфрече Хирошима – Щутгарт, приятелски мач, MAX Sport 3

12:30 ч. Гребане: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1

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13:20 ч. Плуване: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Шести ден на Игрите в Париж

Олимпийски игри в Париж 2024

14:00 ч. Волейбол: Бразилия - Япония, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

15:00 ч. Хандбал: Испания - Унгария, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

16:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

16:30 ч. Кану-каяк: Слалом, K1, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

17:25 ч. Фехтовка: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1

18:10 ч. Кану-каяк: Слалом, K1, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

19:15 ч. Спортна гимнастика: Шести ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

20:00 ч. Рали: Световен рали шампионат: Финландия, SS1 Harju 1, MAX Sport 2

Три български тима играят в Европа

Черно море

20:30 ч. Футбол: Черно море - Апоел Беер Шева, Лига на конференциите, Диема спорт 2

20:30 ч. Водна топка: Румъния - Хърватия, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

21:00 ч. Футбол: Ботев Пловдив – Панатинайкос, Лига Европа, Диема спорт 1

21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1/Евроспорт 1

22:00 ч. Футбол: Будучност - ЦСКА 1948, Лига на конференциите, Диема спорт 3

22:05 ч. Водна топка: Унгария - Япония, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

23:00 ч. Волейбол: Франция - Китай, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

23:20 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лига на конференциите Олимпийски игри в Париж 2024
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