Спорт по телевизията днес – 13 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 13 август 2024 година:
10:30 ч. Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени, Евроспорт 1
16:30 ч. Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени, Евроспорт 1
Здраво дерби във Втора лига
18:00 ч. Футбол: Добруджа – Несебър, Втора лига, Диема спорт 1
18:00 ч. Тенис: ATP 1000: Синсинати, MAX Sport 1
20:00 ч. Волейбол: Турция – България, ЕП за жени под 20 г., MAX Sport 2
Лудогорец приема Карабах в Шампионска лига
21:00 ч. Футбол: Лудогорец – Карабах, Шампионска лига, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Шефилд Юнайтед – Рексъм, Карабао Къп, Диема спорт 3
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