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Спорт по телевизията днес – 19 септември 2024 г.

19 септември 2024, 09:19 часа • 311 прочитания
Спорт по телевизията днес – 19 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 19 септември 2024 година:

13:00 ч. Футбол: Санфрече Хирошима – Кая, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1

15:00 ч. Футбол: Лайън Сити Сейлърс – Джъдзян, ШЛ на Азия, Нова спорт

16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже, Евроспорт 2

Локомотив Пловдив посреща ЦСКА 1948

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Локомотив Пловдив Локомотив София

17:00 ч. Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948, Първа лига, Диема спорт 1

19:45 ч. Футбол: Цървена звезда – Бенфика, Шампионска лига, bTV Action

19:45 ч. Футбол: Фейенорд - Байер Леверкузен, Шампионска лига, MAX Sport 3

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1

22:00 ч. Футбол: Брест - Щурм Грац, Шампионска лига, MAX Sport4

Барселона гостува на Монако

Барселона

22:00 ч. Футбол: Монако – Барселона, Шампионска лига, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид - РБ Лайпциг, Шампионска лига, Ринг

22:00 ч. Футбол: Аталанта – Арсенал, Шампионска лига, MAX Sport 3

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Снукър Колоездене Първа лига
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