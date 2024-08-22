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Спорт по телевизията днес – 22 август 2024 г.

22 август 2024, 09:19 часа • 455 прочитания
Спорт по телевизията днес – 22 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 22 август 2024 година:

15:25 ч. Футзал: Фиорентино – Минерва, БНТ 3

15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже, Евроспорт 1

18:25 ч. Футзал: Амиго Северозапад - Про Футзал Къмри, БНТ 3

21:00 ч. Лека атлетика: Диамантена лига 2024 г.: Турнир в Лозана, MAX Sport 2

Лудогорец приема Петрокуб

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Лудогорец

21:00 ч. Футбол: Лудогорец – Петрокуб, Лига Европа, Диема спорт 1

21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1

21:00 ч. Футбол: Ал Насър - Ал Раед, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Нотс Каунти - Гримзби Таун, Лига 2, Диема спорт 2

 

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа лека атлетика диамантена лига
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