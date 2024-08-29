Спорт по телевизията днес – 29 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес - 29 август 2024 година:
16:15 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже, Евроспорт 1
17:00 ч. Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г., MAX Sport 2
US Open продължава
17:55 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 2
19:00 ч. Футбол: Жребий за груповата фаза в Шампионска лига, bTV Action/МАХ Sport 3
19:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 1
Лудогорец гостува на Петрокуб
20:00 ч. Футбол: Петрокуб – Лудогорец, Лига Европа, Диема спорт 1
20:00 ч. Футбол: Жирона – Осасуна, Ла Лига, MAX Sport 4
22:30 ч. Футбол: Лас Палмас - Реал Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4