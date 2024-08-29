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Спорт по телевизията днес – 29 август 2024 г.

29 август 2024, 09:24 часа • 412 прочитания
Спорт по телевизията днес – 29 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес - 29 август 2024 година:

16:15 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже, Евроспорт 1

17:00 ч. Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г., MAX Sport 2

US Open продължава

US Open Открито първенство на САЩ

17:55 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 2

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19:00 ч. Футбол: Жребий за груповата фаза в Шампионска лига, bTV Action/МАХ Sport 3

19:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 1

Лудогорец гостува на Петрокуб

Лудогорец Карабах Антон Недялков

20:00 ч. Футбол: Петрокуб – Лудогорец, Лига Европа, Диема спорт 1

20:00 ч. Футбол: Жирона – Осасуна, Ла Лига, MAX Sport 4

22:30 ч. Футбол: Лас Палмас - Реал Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4

 

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Шампионска лига US open
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