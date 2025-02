Томаш потвърди: ЦСКА е имал "реален" интерес към нова 8-цифрена покупка на Ювентус (ВИДЕО)

Старши треньорът на ЦСКА Александър Томаш даде пресконференция преди двубоя срещу Славия при подновяването на Първа лига. Специалистът разкри, че "армейците" са имали реален интерес към Алберто Коща, който преминa от Виктория Гимараеш в Ювентус за около 14 милиона евро. Наставникът на "червените" коментира и ситуацията с Браян Кордоба, на когото едва ли скоро ще разчита, съдейки по изказването му.

"Утре ще излезе групата и като излезе съставът, ще видите. Всичко е наред. Имаме леки травми и болежки, но това са нормални неща. Мисля, че го имаме взаимното взаимоотношение. Ако сега ви кажа, че някой ще започне мача, а на тренировката реша нещо друго, тогава ще съм ви излъгал. Не е правилно. Всички се готвят", заяви Томаш.

"Вие добре ги знаете опциите, цяла подготовка ги гледахте. Ползвах няколко варианта. Утре ще излезе групата за мача и преди него ще видите стартовия състав. По-вероятно е да бъдат Делова и Лапеня, но утре ще видите състава", допълни специалистът, който видимо не желаеше да разкрива много информация.

