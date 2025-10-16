Кметът на Царево се похвали с инициатива за изграждане на местна многопрофилна болница

Днес единодушно както и до сега по темата Общински съвет подкрепи инициативата за изграждане на многопрофилна болница в град Царево. Затова съобщи кметът на община Царево Марин Киров в социалната мрежа Фейсбук. Всички осъзнаваме важността на този проект и засвидетелствахме подкрепа към инвеститора.

Ще пазим и обществения интерес напред в процедурата, увери Киров.

"Искам да изкажа огромна благодарност към адв. Елена Димитрова от ОБС Царево за труда и всеотдайността по казуса. Днешното решение е плод на много експертна работа от нея и целият ни екип", добави кметът на Царево.

Новото лечебно заведение ще е на около 3000 кв.м разгъната застроена площ и ще разполага с три операционни зали, отделения по хирургия, урология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, реанимация, интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитация, както и две хемодиализни единици и образна диагностика.

По време на сесията клетва положи общинският съветник Стела Георгиева, която заема мястото на Владимир Дуков. С решение на председателя на Общинския съвет Таня Янчева бе одобрено и попълването на състава на постоянните комисии, като Георгиева ще участва в комисия на мястото на своя предшественик.