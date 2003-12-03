"В момента ситуацията с наводненията по Южното Черноморие се нормализира. В ранните часове коритата на реките преляха. Имаме частично нарушаване на общинската инфраструктура, има възпрепятстване на достъпа до общинския град и към момента всичко е овладяно.
Общинският съвет гласува единодушно в подкрепа на искането Община Бургас да кандидатства пред Национален фонд „Култура“ за финансирането на проект „Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“.
Учениците на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас вече имат възможност да учат и творят в нов модерен СТЕМ център. Центърът, наречен „Ученикът е всичко“, бе открит официално в Европейския ден на езиците в присъствието на представители на най-важните институции в града.
Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев и кметът на Бургас Димитър Николов символично прерязаха лентата и официално откриха новия филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в Бургас.
Откриването на първия филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в Бургас събра на тържествена церемония в Културен дом НХК академичното ръководство, представители на местната власт и духовенството, преподаватели, студенти и гости.
В Царево монтираха първата пейка за кърмачки с въртяща се седалка, съобщиха от общината. Съоръжението е поставено в района на детската площадка срещу сградата на Районния съд и е дарение от Георги Бъчваров и Даниел Бъчваров – баща и син от града.
Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас днес, 12 септември, а един от най-достоверните украински източници, следящи изкъсо войната на Русия в Украйна - NOELReports, съобщи, че става въпрос за украински безпилотен летатален апарат.
Общините от регион Бургас подкрепиха кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г. На работна среща днес кметове и общински представители се обединиха около инициативата Бургас 2032 като стратегическа инвестиция в бъдещето и потвърдиха активното включване на целия регион в подготовката на кандидатурата.
В навечерието на новата учебна 2025/2026 година Бургас затвърждава тенденцията за трайно увеличение на броя ученици. Този показател е ясен знак, че градът се превръща във все по-привлекателно място за обучение и развитие, а това се отразява и в нарастващия брой първокласници, ученици и деца в бургаските ясли и детски градини.
