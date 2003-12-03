В навечерието на новата учебна 2025/2026 година Бургас затвърждава тенденцията за трайно увеличение на броя ученици. Този показател е ясен знак, че градът се превръща във все по-привлекателно място за обучение и развитие, а това се отразява и в нарастващия брой първокласници, ученици и деца в бургаските ясли и детски градини.