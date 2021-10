ИКЕА пуска дългоочаквани колекции тази есен

Шведският гигант за мебели и обзавеждане ИКЕА пуска на пазара нови и дългоочаквани колекции в колаборация с известни дизайнери и експерти в сферата на технологиите. Една от тях е специалната геймърска гама, която компанията реализира в партньорство с Republic of Gamers (ASUS ROG). Тя дава възможност на всички любители на игрите да създадат свое специално пространство у дома.

Непрекъснато нарастващият брой геймъри (около 2,5 милиарда в световен мащаб) и разрастващият се пазар вдъхновиха ИКЕА да предприеме следваща стъпка и да създаде повече комфорт за любителите на игрите в дома. Въпреки дългогодишния си опит в разработването на интелигентно обзавеждане, шведският гигант реализира колекцията съвместно с истински експерти в света на гейминг индустрията – Republic of Gamers (ASUS ROG), които проектират висококачествен, иновативен хардуер и оборудване за по-добро гейминг изживяване. „Геймърите в световен мащаб познават и обичат марката Republic of Gamers, знаят, че тя ще предложи едни от най-интересните иновации на пазара на игри. Нашето ново партньорство с ИКЕА ще позволи на Republic of Gamers да намери нови и интересни начини да зарадва геймърите“, споделя Крис Хуанг, мениджър на бизнес звеното ASUS Gaming Gear and Accessory.

Гамата включва повече от 30 артикула, обхващащи както мебели (бюра, столове, шкафове), така и аксесоари (държач на кабел за мишка и подложка, възглавница за врат, многофункционално одеяло и пр). Те ще бъдат представени в 6 различни семейства продукти: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELARE. Всички продукти UPPSPEL са проектирани от IKEA и ROG в тясно сътрудничество. Останалата част от поредицата е разработена от ИКЕА въз основа на знанията, придобити от сътрудничеството, за да се гарантира разнообразие от предложения и да се отговори на различните нужди на геймърите по отношение на функция, дизайн и цена.

Освен новата геймърска колекция, през октомври ИКЕА представя и новата продуктова гама BEHJÄRTAD, разработена съвместно с дизайнерката Илзе Крофорд. Амбицията на това сътрудничество е да даде възможност на много хора да персонализират домовете си с малки детайли, проектирани по класически и устойчив начин. „Една отобластите на фокус за Илзе Крофорд и ИКЕА са аксесоарите за дома – малките детайли, които превръщат пространството в индивидуална зона на комфорт и могат магически да преобразят всяко кътче – по всяко време и навсякъде, независимо къде по света се намира“, споделя Карин Густавсон, ръководител на „Гама и дизайн“ в ИКЕА Швеция.

Сред новите продукти с есенна тематика в ИКЕА се откроява и колекцията HÖSTKVÄLL, състояща се от аксесоари в топли цветове, които придават уют на всяка стая.