Kaufland България стартира безплатна онлайн академия за младежи

Kaufland България слага начало на поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow. Уебинарите са насочени към ученици, студенти и наскоро завършили висшето си образование млади хора, на които предстои да направят първите крачки в своето кариерно развитие. В онлайн академията професионалисти на Kaufland България ще споделят добри практики от своята работа в компанията и ще засягат разнообразни теми, свързани с изграждането на професионални и личностни умения като работа в екип, управление на времето, креативно мислене, приоритизиране на задачи и много други.

Онлайн семинарите ще се провеждат веднъж месечно и ще са с продължителност от един час. Участващите в тях лектори работят в различни дирекции на Kaufland България и имат разнообразни сфери на дейност – от търговия и продажби до маркетинг и комуникации, човешки ресурси, финанси, счетоводство и много други.Първият уебинар от академията We Know, You Grow ще се проведе на, а негов лектор ще бъде Константин Петров, мениджър кампании в отдел „Маркетинг“ на Kaufland България. Константин Петров е част от екипа на компанията от над 3 години. Има дългогодишен опит в сферата на маркетинга и комуникациите. Резултат от работата на неговия екип в Kaufland през последните 3 години са редица успешно реализирани кампании, сред които „Свежите супергерои“, „Топчовците“, и създаването и налагането на първата национална собствена марка продукти на Kaufland България „Брей!“. Константин ще сподели повече за опита и работата си в Kaufland и какви са тайните зад успеха на маркетинговите кампании на водещата търговска верига в България. Всеки желаещ да участва в семинара, може да се запише напълно безплатно в онлайн формата за участие.Чрез създаването на онлайн академията We Know, You Grow Kaufland България си поставя за цел да бъде верен партньор в първите стъпки от кариерния път на бъдещите млади професионалисти в България, да стимулира желанието им за професионално развитие, да им помогне да натрупат ценни знания и да повишат своите личностни умения. Участниците в уебинарите ще имат възможност и да опознаят културата на Kaufland, нейния лидерски стил и ценности, както и да се запознаят отблизо с естеството на работа в компанията. Като един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6000 човека в България и като Топ Работодател според независимия международен институт Top Employers Institute, Kaufland участва в задаването на тенденциите на пазара на труда и осъзнава своята ключова роля за кариерното развитие на младите хора и тяхното оставане в страната. Компанията осигурява работни места на професионалисти от почти всички сфери на дейност – от продажби и търговия, до маркетинг, IT, човешки ресурси, строителство, финанси и много други. Kaufland непрекъснато подобрява условията и средата на работа и създава възможности за професионално развитие и израстване на своя екип.Онлайн академията We Know, You Grow е поредна стъпка от редица мащабни проекти за млади таланти и бъдещи професионалисти, в които инвестира Kaufland България. Вече трета година компанията провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, чрез който търговската верига дава възможност на младежи с малък или нулев професионален опит да преминат едногодишно обучение, след което директно да продължат кариерата си в компанията на постоянен трудов договор и на желаната от тях експертна или ръководна позиция. Благодарение на дългогодишните практикантски програми на Kaufland България, всяка година между 70 и 100 ученици получават възможност да натрупат практически опит в сферата на модерната търговия, а на следващ етап много от тях стартират кариерата си в компанията.