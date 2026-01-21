Войната в Украйна:

Паркиране на ръчна или на скорост – кое е по-добре в студа?

21 януари 2026, 13:43 часа 424 прочитания 0 коментара
Паркиране на ръчна или на скорост – кое е по-добре в студа?

С настъпването на студеното време много шофьори се изправят пред обичайната дилема: как безопасно да оставят кола на паркинга през нощта? Традиционната употреба на ръчна спирачка, която е нормална през топлия сезон, може да създаде сериозни проблеми през зимата. Разбирането на физическите процеси, които протичат с спирачната система при температури под нулата, ще помогне да се избегнат неприятни изненади сутрин.

Какви опасности крие електронната ръчна спирачка

Основната опасност от класическата ръчна спирачка се крие в нейната конструкция. В повечето автомобили се задвижва от метални кабели, които минават под дъното. През деня, докато шофирате по мокри пътища или разтопен сняг, влагата неизбежно прониква в защитните капаци на тези кабели. През нощта, когато температурата падне под нулата, тази вода замръзва, превръща се в лед и плътно блокира кабела вътре в черупката. В резултат на това спирачните накладки остават притиснати към дисковете или барабаните, а колелата са блокирани.

Последствията от такова замразяване могат да бъдат различни. В най-добрия случай просто няма да можете да се движите, докато механизмът не се размрази естествено или с помощта на топъл въздух, например в подземен паркинг. В най-лошия случай опитът да се издърпа колата от мястото си със сила може да повреди спирачните накладки, кабелите или други елементи на системата. Това не е само загуба на време и нерви, но и потенциална нужда от скъпи ремонти.

Още: Защо прекалено предпазливото шофиране унищожава двигателя на колата

Безопасна и надеждна алтернатива при студено време е да паркирате колата си с включена предавка. Този метод заключва колелата през трансмисията, предотвратявайки движението на превозното средство. Ако паркирате на равна повърхност, тогава е достатъчно да включите на първа предавка. Ако колата е на наклон, трябва да следвате едно просто правило: първата предавка се използва, ако предната част на колата е насочена нагоре, а задната се използва, ако е обърната надолу. Това осигурява максимално съпротивление при търкаляне.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За допълнителна безопасност, особено по стръмни склонове, няма да е излишно да завъртите предните колела към бордюра. Ако колата започне да се търкаля, колелата ще се блъснат в препятствие, което ще я спре да продължи напред. Този прост трик е ефективно допълнение към паркирането с предавка и осигурява пълно спокойствие, като същевременно пази автомобила в безопасност.

Още: Кога ръчната спирачка се превръща в проблем

Струва си да се отбележи, че ситуацията е донякъде по-различна за съвременните превозни средства, оборудвани с електронна ръчна спирачка. В такива системи няма дълги кабели, а механизмът се задвижва от малки електрически мотори, разположени директно върху спирачните апарати. Този дизайн е много по-малко податлив на замръзване, тъй като практически няма място за натрупване на влага в него. Затова използването на електрическа ръчна спирачка през зимата е много по-безопасно.

Въпреки това, дори собствениците на автомобили с електрическо устройство не трябва напълно да губят бдителност. При условия на екстремен студ и висока влажност рискът от проблеми, макар и минимален, все още съществува. Затова изграждането на навика да оставяте колата на предавка през зимата ще бъде полезно за всички шофьори, независимо от типа спирачна система. Това е прост и ефективен начин да се предпазите от сутрешни проблеми и да поддържате спирачната система в добро състояние.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Паркиране автомобил ръчна спирачка
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес