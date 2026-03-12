30-ият "София филм фест" започва днес с "Обикновен инцидент" на иранеца Джафар Панахи

С прожекция на "Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи тази вечер се открива 30-ият "София филм фест" в зала 1 на НДК. Форумът ще продължи до 31 март, като програмата включва над 150 пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни филма.

Повече за откриващия филм "Обикновен инцидент"

Въпреки забраните и цензурата, иранският режисьор Джафар Панахи се завръща на големия екран с тази мощна и въздействаща история.

Още: Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

Шофьор, който се връща към родното си село с жена си и детето си, случайно прегазва куче. Те спират на крайпътна автоморга, за да потърсят помощ, но съдбата им готви изненада. Механикът в сервиза чува звук от дървена протеза, който му се струва познат. За него това е спомен от годините, когато е бил политически затворник и мъж със същата протеза го е изтезавал. Случайно оказаната помощ се превръща в опасно подозрение. Това, което започва като класическа история за отмъщение, се превръща в морален, социален и психологически казус: кой има право да съди? Кой има нужда от справедливост и какво означава тя – кръв, мълчание или прошка?

"Обикновен инцидент" получи наградата "Златна палма" на кинофестивала в Кан през 2025 г. Джафар Панахи беше специален гост на "София филм фест" през 2002 и 2004 г., а през 2021 г. получи "Наградата на София" за своя принос към изкуството на киното.

Повече за 30-ия "София филм фест"

Дванадесет продукции ще се състезават в международния конкурс за първи и втори филми на 30-ия "София филм фест", който се провежда за 24-та година, съобщиха организаторите.

Журито, което ще връчи голямата награда "София – град на киното", е в състав – председател Дьорд Палфи (Унгария), както и Яна Титова (България), Матео Зопис (Италия), Жанна Озирна (Украйна) и Павел Г. Веснаков (България).

Два български филма ще участват - "Жени извън употреба" на Александър Косев и "Лъст" на Ралица Петрова, копродукция с Дания и Швеция. В програмата са включени още "Дръж се за мен" (Кипър, Гърция, Дания), "Дъщерята на кондора" (Боливия, Перу, Уругвай), „Живот в един удар" (Гърци, Кипър, България, Република Северна Македония, Черна гора, Франция), "Кино "Джазира" (Турция, Иран, България, Румъния), "Нина Роза" (Канада, Италия, България, Белгия), "Процесът на Хайн" (Германия), "Сигурно място" (Румъния), "Диригентът" (Чехия, Словакия), "Сметището на безименните" (Турция) и "Сянката на номадите" (САЩ, Испания, Франция).

Още: Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

Специални награди

Актьорите Ивайло Христов и Ян Енглерт, както и операторът Емил Христов ще бъдат отличени с "Наградата на София" на 30-ия "София филм фест" за своя принос към изкуството на киното. Режисьорът Дейвид Макензи ще получи специалната награда на форума. Отличен ще бъде и председателят на международното жури на фестивала Дьорд Палфи.

"Остров Амрум" на Фатих Акин ще има специална гала на 30-ия "София филм фест". Събитието е след връчването на наградите на фестивала – на 21 март, в зала 1 на НДК.

Още: 30-ият София Филм Фест представя изключително силна селекция от филми в Документалния конкурс