Национално турне отбелязва 100 години от рождението на актрисата Леда Тасева

12 март 2026, 13:21 часа 290 прочитания 0 коментара
На 21 март от 19:00 ч в рамките на колекцията „НезабравимиТЕ“ ще бъде отбелязана 100-годишнината от рождението на голямата българска актриса Леда Тасева със спектакъла „Леда и думите“. Събитието ще се състои в зала „Стефан Данаилов“ в Драматичен театър - Пловдив. Входът за вечерта е свободен до изчерпване на местата в залата.

Повече за „Леда и думите“

Проектът, дело на журналиста и изследовател на българската култура Георги Тошев, предлага вълнуващ сценичен разказ за живота и творчеството на актрисата, в който се преплитат спомени, стихове и документален филм. В спектакъла специално участие ще вземат актрисите Анета Сотирова и Маргита Гошева. Живото присъствие на сцената и документалните кадри от филма „Загадката Леда“ се допълват взаимно, за да изградят пълнокръвен образ на голямата актриса. Събитието е част от инициативите, посветени на вековния юбилей на една от най-ярките личности в българския театър и кино. Проектът ще бъде представен в различни градове в страната - София , Бургас, Варна, Видин, Перник, Враца, места, в които е живяла и играла Леда Тасева.

Коя беше Леда Тасева

Леда Тасева е родена на 22 август 1926 г. във Видин. Баща ѝ Цветко Тасев е родом от белоградчишкото село Раяновци, а майка ѝ Зора е от Дунавци. Част от детството си бъдещата актриса прекарва именно там, в дома на своите баба и дядо по майчина линия. През 1944 г. завършва Първа девическа гимназия в София. Първите ѝ професионални стъпки на сцената са свързани с театъра във Видин, където започва работа като актриса през 1951 г. През 1952 г. е приета във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев, заедно с бъдещите големи актриси Емилия Радева, Гинка Станчева и Татяна Лолова.

След дипломирането си през 1956 г. започва дългия си театрален път през сцените на театри в Стара Загора, Бургас, Пловдив, Враца, Пазарджик и София. Играе в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и в Театър на народната армия, а по-късно става част и от трупата на Театър „София“. Освен на театралната сцена, Леда Тасева оставя ярка следа и в киното и телевизионния театър на Българската национална телевизия. Тя участва в десетки постановки и над 30 филма, сред които „Бъди щастлива, Ани“, „Птици и хрътки“, „Сиромашко лято“, „Самодивско хоро“, „Звезди в косите, сълзи в очите“, „Прозорецът“, „Черните лебеди“, „Да обичаш на инат“ и „Ганьо Балкански“. През 1980 г. печели наградата на Съюз на българските филмови дейци за най-добра женска роля във филма „Прозорецът“, както и отличието на Съюз на артистите в България за ролята си в пиесата „Човекоядката“. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен и през 1987 г. е удостоена със званието „Заслужил артист“.

Леда Тасева умира на 4 юли 1989 г. в София, само десет дни след като изиграва последната си роля на сцената. Тя остава в историята като първия български актьор, изпратен в последния си път с аплодисменти – жест на признание от колеги, приятели и публика. През 2024 г., по повод 35 години от смъртта ѝ, на родната къща на майка ѝ в Дунавци е поставена паметна плоча -още един знак за признателността към една от най-ярките личности в българското театрално и филмово изкуство.

